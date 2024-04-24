Раскрыты планы польских властей обсудить размещение ядерного оружия Polskie Radio: лидер Польши обсудит с премьером размещение ядерного оружия США

Фото: Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр республики Дональд Туск проведут беседу, посвященную вопросу размещения американского ядерного оружия на территории страны, сообщила в эфире Polskie Radio госсекретарь в Канцелярии главы государства Малгожата Папроцкая. По ее словам, встреча состоится уже в ближайшее время.

Встреча наверняка состоится в ближайшее время. Господин премьер-министр о такой встрече упомянул, господин президент четко ответил, что, конечно, — сказала Папроцкая.

Ранее Дуда подтвердил готовность Польши разместить на своей территории ядерное оружие США. Глава республики подчеркнул, что этот вопрос обсуждается с американской стороной «уже некоторое время». По словам президента, размещение оружия в Польше может пройти в рамках укрепления безопасности восточного фланга НАТО.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос, планирует ли военный блок размещать ядерное оружие на территории Польши. Он утверждает, что руководство Альянса не собирается вносить изменения в конфигурации своих ядерных сил.

Также ранее Дуда обвинил Россию в размещении ядерного оружия в Калининградской области.