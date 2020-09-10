Меркель назвала отравление Навального европейской проблемой

https://static.news.ru/photo/dba694d2-f386-11ea-a3b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о современных проблемах европейской политики. К ним она отнесла состояние здоровья отравленного в России политика Алексея Навального.

Такое заявление она сделала в ходе выступления на мероприятии фонда Конрада Аденауэра в честь 30-й годовщины воссоединения Германии. Оно посвящено проблемам будущего демократии в этой части света.

Европа имеет другие проблемы сегодня, но они также достаточно весомые. В эти дни нас занимает наряду с состоянием здоровья Навального, например, ситуация с лагерем беженцев Мориа, — ответила она на вопрос о текущей ситуации в Европе в сравнении с временем объединения Германии.

Она добавила, что каждое поколение имеет свои задачи, которые требуют решения, передаёт РИА Новости.

Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава германского МИД Хайко Маас заявил, что в ФРГ видят много признаков причастности России к отравлению оппозиционера, поэтому в Кремле должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами.