Меркель может ввести в ФРГ «лёгкий карантин»

https://static.news.ru/photo/bbc7af38-17ae-11eb-9896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Menck / SULUPRESS.DE/Global Look Press

Из-за стремительного распространения COVID-19 в Германии канцлер Ангела Меркель собирается предложить премьер-министрам федеральных земель так называемый лёгкий карантин. Об этом сообщил источник.

Как рассказал собеседник Bild, канцлер предлагает закрыть рестораны, бары и другие гастрономические заведения, а также отказаться от проведения праздников и массовых мероприятий. Однако Меркель предлагает оставить открытыми школы, детские сады, магазины.

Сейчас в ФРГ за сутки COVID подтвердился ещё у 8685, следует из данных Института Роберта Коха. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 437 866 жителей Германии. Жертвами заболевания стали 10 056 пациентов.

Таким образом базовый индекс репродукции вируса составляет 1,36. Это означает, что 10 человек передают инфекцию 13–14 людям.

Число заразившихся коронавирусом людей во всём мире превысило 43 млн. В России за последние сутки было зарегистрировано 17 347 новых случаев заражения. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни.

Как писал NEWS.ru, ранее всемирная организация здравоохранения допустила, что к концу ноября одна или две вакцины от коронавируса уже получат данные по итогам третьей фазы испытания, что будет достаточным для рекомендации использовать препарат в экстренных случаях.