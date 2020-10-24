В мире более 43 млн человек заразились COVID-19

https://static.news.ru/photo/d89db99a-1759-11eb-b25e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

В мире на данный момент более 43 млн человек заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 26 октября сообщили специалисты американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчёты, опираясь на данные международных организаций, а также властей федерального и местного уровней.

Отмечается, что за время пандемии в мире жертвами коронавируса стали 1 153 857 человек. С болезнью смогли справиться 28 959 776.

«Лидером» по числу заражённых являются США. В Штатах коронавирус был диагностирован у 8 636 165 человек. На втором месте по этому показателю располагается Индия с 7 909 959 заболевшими. Третью позицию в списке занимает Бразилия — там COVID-19 заразились 5 394 128 местных жителей.

В России на сегодняшний день коронавирус диагностировали у 1 513 877 человек. За период пандемии на территории страны умерли 26 050 пациентов с COVID-19, а выздоровели 1 138 522 россиянина, следует из обнародованных данных Университета Джонса Хопкинса.

Как ранее передавал NEWS.ru, неизвестные в ночь на 25 октября пытались поджечь институт Роберта Коха, который ведёт статистику по коронавирусу в Германии.