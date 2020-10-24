В мире более 43 млн человек заразились COVID-19

В мире на данный момент более 43 млн человек заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 26 октября сообщили специалисты американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчёты, опираясь на данные международных организаций, а также властей федерального и местного уровней.
Отмечается, что за время пандемии в мире жертвами коронавируса стали 1 153 857 человек. С болезнью смогли справиться 28 959 776.
«Лидером» по числу заражённых являются США. В Штатах коронавирус был диагностирован у 8 636 165 человек. На втором месте по этому показателю располагается Индия с 7 909 959 заболевшими. Третью позицию в списке занимает Бразилия — там COVID-19 заразились 5 394 128 местных жителей.
В России на сегодняшний день коронавирус диагностировали у 1 513 877 человек. За период пандемии на территории страны умерли 26 050 пациентов с COVID-19, а выздоровели 1 138 522 россиянина,
Как ранее передавал NEWS.ru, неизвестные в ночь на 25 октября пытались поджечь институт Роберта Коха, который ведёт статистику по коронавирусу в Германии.