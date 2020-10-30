Матвиенко выразила соболезнования в связи с терактами во Франции

https://static.news.ru/photo/d2719c40-1aaf-11eb-aa8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования по поводу серии террористических атак в городах Франции. Телеграмму с осуждением нападений и словами солидарности с французским народом она направила спикеру сената Франции Жерару Ларше.

В России разделяют горе и боль семей жертв, скорбят вместе с народом Франции. Мы решительно осуждаем эти преступления, последовательно заявляем о неприемлемости всех форм терроризма и всемерной поддержке противодействия террористической угрозе, — написала Матвиенко.

Она также обратилась к Ларше с просьбой передать слова сочувствия и поддержки родным и близким пострадавших во время террористических актов.

Как сообщал NEWS.ru, мужчина утром 29 октября в Ницце с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

29 октября в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских, а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.

Как писал NEWS.ru, ранее патриарх Кирилл назвал чудовищным злодеянием теракт в Ницце.