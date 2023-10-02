Маск показал мем с Зеленским-попрошайкой: чем ответила Украина Верховная рада обвинила Маска в российской пропаганде из-за мема с Зеленским

Фото: Sebastian Gabsch/imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Парламент Украины обвинил американского предпринимателя Илона Маска в «распространении российской пропаганды» после того, как он опубликовал в соцсети мем с президентом Украины Владимиром Зеленским, выпрашивающим деньги у Запада. Что об этом известно?

Что за мем опубликовал Илон Маск

Илон Маск опубликовал на свой странице мем с Владимиром Зеленским, выпрашивающим деньги у западных стран.

В Верховной раде в ответ опубликовали такой же мем, но с изображением Маска. Его подписали словами: «Когда прошло уже пять минут, а ты еще не распространил российскую пропаганду».

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Маск оказался «по уши в дерьме» в попытке покорить космос.

«Тот случай, когда чувак Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через пять минут он был по уши в дерьме», — написал он в соцсетях.

Что говорил Илон Маск про помощь Украине

В сентябре Илон Маск восхитился словами сенатора Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США. Законодатель возмутился тем, что Вашингтон наряду с военной поддержкой направляет значительные средства на покрытие невоенных расходов Киева.

«Браво!» — написал Маск под публикацией Пола.

По мнению сенатора, причина задержки в принятии бюджета в непримиримости руководства Америки по вопросу помощи Украине, так как оно «настаивает на финансировании правительства другой страны за счет собственного правительства».

Что про мем с Зеленским сказал американист

Американист Малек Дудаков заявил, что Илон Маск действительно критикует Белый дом за финансирование Киева, но по опубликованному им мему не стоит делать выводы об общих настроениях во внутренней политике США. Политолог обратил внимание, что многие представители Республиканской партии также призывают прекратить военную поддержку Киева и инициировать перемирие с Москвой.

«Не стоит делать выводы о настроениях в политике США на основе одного мема. Взгляды американцев по поводу дальнейших военных действий на Украине разделены примерно поровну. Маск придерживается мнения республиканцев, но это не означает, что все американцы негативно относятся к Украине. Много и тех, кто не согласен с ним», — сообщил Дудаков.

Американист допустил, что Владимира Зеленского могут сместить с поста. По его мнению, американцы ищут нового кандидата на пост президента Украины, который сможет найти компромисс с РФ.

Как на мем отреагировал Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посвятил обращение в Telegram-канале медийным личностям, «иронизирующим на тему Украины».

«Иногда лучше молчать, правда же, Илон Маск?» — обращался Подоляк к миллиардеру в первоначальной версии.

Спустя полтора часа имя Илона Маска из поста исчезло.

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