Маск поставил на место премьера Канады, защитив Россию: что сказал Маск раскритиковал заявления премьера Канады, обвинившего РФ в пропаганде

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск усомнился справедливости слов премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обвинившего Россию в пропаганде и дезинформации. Об этом он написал в комментариях под видеозаписью выступления главы канадского правительства в соцсети X (Twitter). Как миллиардер вступился за Москву?

Что произошло в канадском парламенте

23 сентября в СМИ было опубликовано фото, где президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

Подпись к снимку гласит: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Четырнадцатая пехотная дивизия СС «Галичина» была соединением войск нацистской Германии. Она была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году.

Как в мире отреагировали на инцидент в Канаде

В эфире телеканала CTV глава канадского отделения одной из старейших еврейских общественных организаций «Бней-Брит» Майкл Мостин призвал руководство страны извиниться за приветствие в национальном парламенте нациста.

«Мы ожидаем содержательных извинений. Парламент должен извиниться перед всеми канадцами за это безобразие и дать подробное объяснение того, как такое вообще могло произойти в центре канадской демократии», — сказал он.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что в организации выступают против чествования любых лиц, принимавших участие в нацистской деятельности. По его словам, спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота уже принес свои извинения за произошедшее.

Как отреагировали в России на действия канадского правительства

25 сентября посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что направит ноту в Министерство иностранных дел Канады и в офис премьер-министра страны Джастина Трюдо из-за приветствия в парламенте страны ветерана дивизии СС «Галичина».

«СС признана преступной организацией решениями Нюрнбергского трибунала, которые являются неотъемлемой частью международного права. Чествуя члена этого преступного сообщества, канадский кабинет и члены парламента преступили не только моральные, но и правовые нормы», — пояснил Степанов.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что у преступлений нацистов не может быть срока давности.

«Память должна храниться в отношении нацистов, сколько бы лет им ни было, нет срока давности у этих преступлений. Подобное неряшливое отношение к памяти, конечно, возмутительно», — отметил представитель Кремля.

Как Илон Маск отреагировал на слова Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после инцидента сообщил, что он разочарован ситуацией с чествованием украинского нациста. При этом он заметил, что Россия может использовать произошедший инцидент «в своей пропаганде».

Илон Маск в ответ на предположение премьер-министра Канады высказался против его обвинений в сторону РФ.

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не всё является российской дезинформацией», — написал он на своей странице в соцсети.

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