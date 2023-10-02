Американист объяснил мем с выпрашивающим деньги Зеленским Политолог Дудаков: не надо делать выводы о настроениях в США по мему Маска

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Американский миллионер Илон Маск действительно критикует Белый Дом за финансирование Киева, но не стоит по опубликованному им мему делать выводы об общих настроениях во внутренней политике США, заявил американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал публикацию бизнесмена со снимком президента Украины Владимира Зеленского, который «выпрашивает» у Вашингтона деньги. Политолог обратил внимание, что многие представители Республиканской партии также призывают прекратить военную поддержку Киева и инициировать перемирие с Москвой. Однако в Конгрессе по-прежнему есть законодатели, которые настаивают на финансировании ВСУ, добавил эксперт.

Не стоит делать выводы о настроениях в политике США на основе одного мема. Взгляды американцев по поводу дальнейших военных действий на Украине разделены примерно поровну. Маск придерживается мнения республиканцев, но это не означает, что все американцы негативно относятся к Украине. Много и тех, кто не согласен с ним, — заявил Дудаков.

Политолог допустил, что нынешнего президента Украины Владимира Зеленского могут сместить с поста. По его словам, американцы ищут нового представителя, который сможет найти компромисс с Россией.

Сейчас американцы активно пытаются провести выборы на Украине в 2024 году. Однако это не означает отказа от поддержки проекта «Украина» в целом. Скорее всего, они будут искать кандидата, который сможет достичь договоренностей с Россией, — подчеркнул Дудаков.

Ранее Маск сделал Зеленского героем мема. Предприниматель на своей странице в соцсети Twitter (Х) опубликовал картинку персонажа, которому приделали «страдающее» лицо украинского лидера, просящего о помощи.

Позже председатель Верховной рады Руслан Стефанчук выразил недовольство мемом. Он ответил Маску в соцсетях: «Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через пять минут он был по уши в дерьме».