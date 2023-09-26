Маск встал на защиту России после обвинений со стороны Канады в пропаганде

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией, написал миллиардер Илон Маск в Twitter (X). Таким образом он отреагировал на обвинения по отношению к РФ со стороны премьер-министра Канады Джастина Трюдо. При этом предприниматель добавил, что «не хочет никого шокировать» своим заявлением.

Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией, — написал Маск.

Ранее Трюдо призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации». По его словам, Москва может извлечь выгоду из скандала, связанного с чествованием украинского нациста в канадском парламенте. Вместе с тем премьер выразил свое недовольство сложившейся ситуацией. Он подчеркнул, что разочарован произошедшим, назвав это «крайне позорным инцидентом для канадского парламента и общества в целом».

Ранее в парламент страны был приглашен бывший боец дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунк. Его удостоили громких аплодисментов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес публичные извинения, отметив, что не знал, кем является Хунк.