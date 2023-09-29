«Нет выбора»: Илон Маск одной фразой описал судьбу граждан Украины Илон Маск: на Украине нет выбора не служить в армии

Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Илон Маск

У граждан Украины нет выбора не служить в армии, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальной сети Twitter (X). Так он отреагировал на слова писателя и журналиста Гленна Гринвальда о массовом бегстве из страны украинцев, которые понимают, что их используют в качестве пушечного мяса.

Ты прав. Там нет выбора не служить в армии, — написал Маск.

Ранее Маск также раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который призывал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации» после того, как в канадском парламенте чествовали члена дивизии СС «Галичина». Премьер заявил о своем разочаровании в связи с произошедшим, добавив при этом, что Москва использовала ситуацию в своих целях. Маск в ответ сказал, что, вопреки позиции Трюдо, далеко не все является российской дезинформацией.

До этого в США разразился скандал из-за сообщений о том, что Маск приказал инженерам своей компании отключить покрытие сети спутниковой связи Starlink в пределах 100 км от крымского побережья, когда Киев просил Маска включить систему, чтобы нанести удар по российским кораблям.

Сам миллиардер обвинения опроверг. По его словам, тогда Starlink вообще не была активирована и ее действительно просили запустить. Если бы Маск пошел на это, компания SpaceX была бы вовлечена в конфликт на Украине. На этом фоне бизнесмен также напомнил, что Соединенные Штаты не объявляли войну России, а значит, нападки на него беспочвенны.