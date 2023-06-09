Макрон, Шольц и Дуда решат, как защитить Украину Politico: Макрон, Шольц и Дуда обсудят гарантии безопасности для Украины

Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда прилетят 12 июня в Париж, где обсудят с французским лидером Эммануэлем Макроном гарантии безопасности для Украины, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, стороны должны прийти к единому соглашению и послать мощный сигнал РФ в момент украинского контрнаступления, иначе российские силы смогут перехватить инициативу.

Если мы не найдем решение, которое удовлетворит всех, есть риск, что мы не придем к единому заявлению, и это, очевидно, будет самым большим подарком, который мы могли бы сделать России, — сказал французский дипломат.

Также стороны планируют обсудить другие темы, такие как суверенитет и оборона Европы.

Ранее Макрон заявил, что президент России Владимир Путин «разбудил» НАТО «сильнейшим электрошоком», когда начал военную операцию на Украине. По его словам, сейчас необходимо предоставить Киеву «осязаемые и надежные гарантии безопасности».

Шольц в свою очередь заявил, что военный конфликт на Украине может продлиться еще очень долго, а потому нужно подготовиться к продолжительной помощи Киеву. Он подчеркнул, что Украина принадлежит к европейской семье, а потому партнеры постараются сделать все ради ее вступления в Евросоюз. По словам немецкого канцлера, сейчас основной задачей является помощь Украине, чтобы она смогла защитить саму себя.