Лишившиеся клиентов проститутки попросили денег у властей Франции

https://static.news.ru/photo/73a211f8-7821-11ea-8159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic /Global Look Press

Профсоюз Federation Parapluie Rouge призвал власти обеспечить секс-работников пособиями, которые позволят платить за жильё и покупать продукты в условиях жёсткого карантина, требующего избегать контактов с людьми.

Согласно заявлению организации, ситуация в стране и политика властей уже вынудили многих занятых в секс-индустрии работать вопреки карантину и штрафам, чтобы выжить.

Если секс-работницы оказались лишёнными дохода, необходимо выделить им средства на выживание и удовлетворение первоочередных потребностей в еде, гигиенических средствах и другом. Нужно установить на время карантина минимальный достойный и безусловный доход для тех, у кого нет дохода, — цитирует профсоюз РИА Новости.

Federation Parapluie Rouge призвала чиновников «отказаться от стигматизации» древнейшей профессии и обратить внимание на проблему возросшего домашнего насилия, жертвами которого становятся и проститутки.

Как писал NEWS.ru, число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 70 тысяч человек. Жертвами пандемии стали 8 тысяч французов.

Помощи у государства попросила Гильдия порноактёров США.