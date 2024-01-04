Лейтенанта Нацгвардии Украины ликвидировали под Кременной Рожин: под Кременной ликвидировали лейтенанта Нацгвардии Украины Ковтуненко

Фото: МО РФ

Лейтенанта Национальной гвардии Украины Александра Ковтуненко ликвидировали под Кременной в зоне специальной военной операции, сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, Ковтуненко был военным преступником, который устраивал допросы жителям Харькова и пытался получить сведения об их причастности к России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что российские силы ликвидировали на территории Украины более 100 военных преступников. По его словам, в зоне боевых действий также нейтрализовали множество присоединившихся к Вооруженным силам Украины иностранных наемников. В общей сложности, по словам главы Минобороны, с начала спецоперации уничтожено более 5800 наемников, в частности, из Польши, США и Великобритании.

Ранее российские военные уничтожили в Клещеевке азербайджанского наемника в составе ВСУ Васифа Агаджанова. Помимо этого, бойцы ВС РФ ликвидировали группу украинского спецназа во главе с Вадимом Рубаном под Марьинкой. Также на Купянском направлении был нейтрализован наемник из Германии Рене Мюллер, воевавший на стороне Киева. Известно, что военный родом из Лейпцига, а на Украину прибыл больше года назад, оставив жену и шестилетнего сына.