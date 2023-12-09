Коц опубликовал «мощные кадры» происходящего на «линии Суровикина» Коц опубликовал «мощные кадры» поражения техники ВСУ близ Работино

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал «мощные кадры» происходящего на «линии Суровикина» рядом с Работино. По его словам, на кадрах показано уничтожение бронетехники ВСУ, а также как украинские военные бегут от ударов артиллерии. Согласно видеозаписи, бои шли в открытом поле, усеянном дымом.

Покажите это видео [Рустему] Умерову (министр обороны Украины. — NEWS.ru), который «преодолел» наши первую и вторую линии обороны, — подписал под видео Коц.

Ранее в Сети появилось видео, на котором российские подразделения успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины у Работино. ВСУ послали на штурм сильную бронегруппу. Операция противника провалилась, о чем свидетельствуют опубликованные кадры.

До этого Министерство обороны РФ показало кадры ликвидации личного состава ВСУ, плавсредств и автомобильной техники противника барражирующими боеприпасами «Ланцет». Также ведомство продемонстрировало атаку FPV-дронов на живую силу в укрытиях и наблюдательных пунктах в районе Артемовска.

Также российские военные из 136-й бригады уничтожили в районе села Работино в Запорожской области танк ВСУ немецкого производства Leopard 2A4. Кадры поражения танка сняли с беспилотника, атаковавшего украинскую боевую машину, и с камеры беспилотника-корректировщика.