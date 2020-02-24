https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 210 человек, наибольшее число заболевших, 165 человек, зафиксировано в области Ломбардия на севере страны.

Ещё 22 случая отмечено в Венето, 16 инфицированных в Эмилия-Романье и шесть больных в Пьемонте. В столичном регионе остаётся один китайский пациент, передаёт ТАСС.

Ранее из-за угрозы коронавируса в Венеции были закрыты до весны все школы. Также решено дезинфицировать весь общественный транспорт: поезда, автобусы и речные трамвайчики. Кроме того, глава района Венето Лука Дзайя сообщил о намерении властей отменить проведение Венецианского карнавала, писал NEWS.ru.