Компания Pfizer решила сократить поставки вакцины в Европу

https://static.news.ru/photo/1c7a0462-572d-11eb-bc77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look press

Компания Pfizer намерена снизить поставки своей вакцины от коронавируса в Европу. Об этом заявили в институте общественного здравоохранения в Норвегии.

Объёмы поставок будут сокращены со следующей недели. В качестве причины называется модернизация производственных мощностей. Когда компания возобновит снабжение Европы в прежних объёмах, не уточняется.

В институте отметили, что Норвегия из-за решения Pfizer в период с 18 по 24 января недополучит 7,8 тысячи доз препарата. Для вакцинации будет использоваться запас, который был создан на случай непредвиденных обстоятельств, передаёт РИА Новости.

Вакцинация в Норвегии препаратом Pfizer стартовала 27 декабря. В начале года стало известно о том, что после прививки скончались 23 человека. К настоящему времени число летальных исходов возросло до 23. В Германии скончались 10 привитых, случаи гибели людей, получивших прививку, были зафиксированы и в ряде других стран.

Ранее NEWS.ru писал, что поставки вакцины Pfizer в Россию не планируются. По данным источников на фармрынке и в госструктурах, никаких переговоров на данную тему не ведётся. Сама компания к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своего препарата на территории РФ не обращалась.