Кличко сделал селфи с девушкой на похоронах мэра Харькова Кернеса

https://static.news.ru/photo/4bf8fd84-4543-11eb-84b7-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко во время похорон харьковского градоначальника Геннадия Кернеса сделал селфи с неизвестной девушкой. На это обратили внимание украинские журналисты.

Они предположили, что поклонница мэра Киева попросила сфотографироваться с ним, несмотря на неуместность этого. Перед снимком Кличко снял медицинскую маску, хотя в помещении находилось множество людей. Мэр Киева пока никак не прокомментировал происходящее, пишет УНИАН.

Геннадий Кернес в сентябре был госпитализирован в берлинскую клинику с коронавирусом. Сообщалось, что он перенёс инсульт и утратил способность разговаривать. 11 декабря у политика отказали почки и он был подключён к аппарату гемодиализа. 17 декабря Кернес умер. Ему был 61 год.

Похороны состоялись 23 декабря. Всего на церемонию прощания с Кернесом пришли более 110 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, ранее Кличко издал книгу со своими курьёзными цитатами. Она получила название «Кто не слышал, тот увидит!». Весь трёхтысячный тираж книги оформлен как подарочное издание. В неё вошли 14 популярных высказываний спортсмена, сопровождающиеся иллюстрациями.