Скончался мэр Харькова Геннадий Кернес

https://static.news.ru/photo/8d7a2a38-403b-11eb-954f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Infosektor/wikpedia.org

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

По его словам, политик скончался в ночь на 17 декабря.

Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма, — написал Фукс в Telegram.

Кернес проходил лечение в Германии, он находится в палате интенсивной терапии реанимационного отделения известной клиники Charité. У него были подтверждены коронавирус и двустороннее воспаление лёгких.

Мэра Харькова госпитализировали с коронавирусом в сентябре. Некоторое время спустя его перевезли в ФРГ. Появлялись сообщения о том, что он впал в кому, перенёс инсульт и утратил способность говорить. 2 октября Кернес получил отрицательный тест на COVID-19. Однако 11 декабря стало известно, что у него отказали обе почки, врачи подключили пациента к гемодиализу.

3 ноября украинские СМИ выпустили материалы о смерти Кернеса. В харьковском горсовете кончину мэра оперативно опровергли , писал NEWS.ru. Представитель городских властей тогда заявлял, что состояние градоначальника стабильное и скоро он вернётся на родину. Несмотря на то что его заранее «похоронили», политик набрал 60,34% голосов на выборах мэра города, одержав победу в первом туре.

Политику был 61 год.