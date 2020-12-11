У мэра Харькова Кернеса отказали почки

https://static.news.ru/photo/fe3093d8-3bc3-11eb-8714-fa163e074e61_660.jpg Фото: Infosektor/wikpedia.org

У 61-летнего главы Харькова Геннадия Кернеса полностью отказала вторая почка. Политик подключён к аппарату гемодиализа. Он проходит лечение в Германии.

На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков, — рассказал друг политика Павел Фукс журналистам «Страна.ua».

Проблемы со здоровьем у Кернеса подтвердил глава департамента информации и связей с общественностью Харькова Юрий Сидоренко. Он подчеркнул, что чиновник сможет выполнять свои обязанности даже в таком состоянии.

На гемодиализе люди живут, — подчеркнул Сидоренко в беседе с «Украинской правдой».

4 ноября Кернес выиграл выборы мэра города. Он набрал 60,34% голосов. Примечательно, что политик с 17 сентября находится на лечении в клинике Charité, куда был госпитализирован Навальный.

В середине сентября Кернес заразился коронавирусной инфекцией. Болезнь проходила в тяжёлой форме. Его адвокат Анатолий Родзинский рассказал, что городской глава перенёс инсульт и потерял способность разговаривать. С момента госпитализации он не появлялся на публике.

Павел Фукс рассказал журналистам, что 2 октября политик получил отрицательный результат на COVID-19, а врачи разрешили ему разговаривать по полчаса в день. Кернес должен был 30 декабря вернуться в домой, писал NEWS.ru.

Действующий мэр Харькова выигрывал выборы в 2010 и 2015 годах. В апреле 2014 года на него было совершено покушение во время пробежки по Белгородскому шоссе. В результате ранения у политика было пробито лёгкое и повреждена печень. После лечения он передвигается на инвалидной коляске.