Заразившийся коронавирусом мэр Харькова лишился дара речи

https://static.news.ru/photo/ca5484ae-0aca-11eb-bb4f-fa163e074e61_660.jpgГеннадий КернесФото: Геннадий Кернес/facebook.com
Мэр Харькова Геннадий Кернес, который в настоящее время лечится от коронавируса в Германии, перенёс инсульт и утратил способность говорить. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Родзинский.
Из-за инсульта, а инсульт — это кровоизлияние в мозг, он потерял <...>возможность говорить, то есть дар речи, — цитирует его РИА Новости.
По словам юриста, у него появились сомнения в том, что в связи с повреждениями мозга Кернес будет способен ясно мыслить.
Как писал NEWS.ru, мэр Харькова заразился коронавирусом в начале сентября. Некоторое время спустя он был госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких и впал в кому. После этого его доставили самолётом в Германию и поместили в берлинскую клинику Charité, где проходил лечение российский оппозиционер Алексей Навальный.