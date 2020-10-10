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Заразившийся коронавирусом мэр Харькова лишился дара речи

10:29, 10 октября 2020 18
Геннадий Кернес Геннадий Кернес Фото: Геннадий Кернес/facebook.com

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который в настоящее время лечится от коронавируса в Германии, перенёс инсульт и утратил способность говорить. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Родзинский.

Из-за инсульта, а инсульт — это кровоизлияние в мозг, он потерял <...> возможность говорить, то есть дар речи, — цитирует его РИА Новости.

По словам юриста, у него появились сомнения в том, что в связи с повреждениями мозга Кернес будет способен ясно мыслить.

Как писал NEWS.ru, мэр Харькова заразился коронавирусом в начале сентября. Некоторое время спустя он был госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких и впал в кому. После этого его доставили самолётом в Германию и поместили в берлинскую клинику Charité, где проходил лечение российский оппозиционер Алексей Навальный.

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