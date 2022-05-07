Кадыров: российские военные окружили Попасную Кадыров: ВС России взяли под контроль посёлок Нижнее и заблокировали Попасную

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные взяли под контроль посёлок городского типа Нижнее. В своём Telegram-канале он также написал, что город Попасная на 80% контролируют Вооружённые силы России. По словам Кадырова, город заблокирован российскими войсками и «находится в кольце».

Попасная на 80% находится под контролем наших вооружённых сил. Подразделение южной группировки полностью завершило зачистку своей части города — промзоны, центральная часть города также находится под нашим контролем, — сказал Кадыров.

Глава Чечни заявлял о скором освобождении города Попасная ещё 1 мая. Тогда он утверждал, что бойцы зачищают город от украинских военных, Попасная скоро будет под контролем российских военных, а мирные жители смогут вернуться в дома и заняться привычными делами.

Ранее стало известно, что российские военные и Народная милиция Луганской Народной Республики взяли под контроль администрацию Попасной на Украине. Бои в городе продолжаются более двух месяцев.