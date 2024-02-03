Кабмин Украины уличили в попытке узаконить рабство В Верховной раде зарегистрировали альтернативный закон о мобилизации

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Альтернативный закон о мобилизации зарегистрирован в парламенте Украины, написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) автор законопроекта, депутат от президентской фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу. По его словам, предложенный документ призван прекратить «охоту на людей», а также выступает в противовес предложению кабмина, который пытается узаконить рабство.

Подал альтернативный законопроект новому правительственному законопроекту о мобилизации, — написал Мазурашу.

При этом он добавил, что документ, который предложил кабмин Украины, предусматривает «усиление рабовладения» в стране. Депутат отметил, что это противоречит укреплению обороноспособности страны.

Нельзя демонстрировать отношение к гражданам как к рабам! Нужно в самой армии радикально изменить отношение к воинам, а в тылу прекратить охоту на людей, — заявил парламентарий.