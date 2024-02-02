Кличко оценил необходимость новой мобилизации на Украине Кличко: Украине нужна новая мобилизация

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Виталий Кличко

Украине необходима новая мобилизация, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому изданию Le Point. По его словам, благодаря этому ВСУ смогут провести ротацию подразделений на фронте.

Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на линии фронта, — цитирует издание градоначальника.

Кличко добавил, что на сегодняшний день в ряды ВСУ мобилизованы 100 тысяч жителей украинской столицы, мужчин и женщин. Кроме того, из бюджета Киева выделено на поддержку армии порядка 7 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что правительство Украины подаст в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации. На согласование правок уйдет больше времени, чем обычно. Заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова добавила, что главная идея документа остается неизменной и кардинально документ переписываться не будет. При этом в настоящее время спорным остается вопрос о мобилизации людей с инвалидностью, число которых за два года увеличилось. По словам Калмыковой, это не связано с боевыми действиями.

До этого начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю. По его словам, методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды армии умелыми и мотивированными бойцами.