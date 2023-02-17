Итальянские наркодилеры начиняли пармезан веществами

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В Италии правоохранительные органы конфисковали 125 кг запрещенных веществ, которые были спрятаны в головках пармезана, сообщает пресс-служба итальянской Финансовой гвардии. Полиция задержала десять человек.

По данным ведомства, контрабандой наркотических веществ занималась группировка, куда входили семь граждан Италии и три албанца. Главой банды был 37-летний гражданин Албании.

На данный момент семеро из десяти задержанный арестованы, остальные помещены под домашний арест.

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