Daily Mail: полиция Китая обучила белок искать наркотики не хуже собак

Фото: Long Wei/Keystone Press Agency/Global Look Press

провинция Чжэцзян, Китай

В полиции Китая сформировали первый отряд белок, обученных находить наркотики, пишет Daily Mail. Грызуны, прошедшие подготовку для службы в правоохранительных органах Чунцина, научились обнаруживать запрещенные вещества не менее эффективно, чем собаки-ищейки. При этом небольшой размер позволяет белкам проникать в те места, куда не способны пролезть собаки.

Обоняние белок довольно чувствительно. Просто наша технология дрессировки грызунов еще не была достаточно зрелой, — отметил дрессировщик полицейских собак Инь Цзинь.

Традиционно работу по выявлению наркотиков в Китае выполняли собаки, имеющие 300 млн рецепторов в носу. Однако в местах, которые недоступны этим питомцам, эффективнее справляются небольшие грызуны. Белки могут искать наркотики в посылках, тайниках, на складах и в распределительных центрах.

Белочек обучали царапаться при обнаружении наркотиков по схожей методике, как и при дрессировке собак. Это стало частью национального исследовательского проекта по привлечению новых отрядов питомцев, включая грызунов, к борьбе с наркотиками.

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