23-летнюю россиянку с полкило кокаина в желудке задержали во Внуково

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

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Полицейские задержали в аэропорту Внуково 23-летнюю россиянку Евгению при попытке провезти полкило кокаина из Стамбула, сообщает Baza. По данным Telegram-канала, девушку проверили на наличие наркотиков через рентген. Проверка показала, что внутри россиянки находилось множество свертков с наркотиками.

По итогу россиянку задержали и увезли в больницу. Несколько дней она провела под чутким надзором сотрудников полиции: они следили за тем, чтобы Евгения не смыла вещдоки при походах в туалет.

Как оказалось, в желудке девушки поместилось целых 90 пакетиков с наркотическими веществами. В общей сложности она пыталась провезти 446 граммов кокаина. Теперь ей грозит до 20 лет по делу о контрабанде.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция Ярославской области пресекла деятельность нарколаборатории в одном из сельских поселений Переславского района. Во время обыска в лаборатории нашли крупную партию мефедрона (12,5 кг), а также домашних животных: кошек, собак и обезьяну. Возбуждены уголовные дела по статьям 30 (покушение на преступление) и 228 (хранение и сбыт наркотиков) УК РФ.