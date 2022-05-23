«Интерфакс»: трибунал над военными с «Азовстали» начнется в Мариуполе

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие / Фото Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Трибунал над украинскими военными из числа сдавшихся на «Азовстали» будет проводиться в Мариуполе, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом подготовки процесса. Он добавил, что после этого последуют еще несколько этапов, которые, возможно, будут проводиться в других населенных пунктах.

По предварительным данным, первый промежуточный трибунал будет проводиться именно в Мариуполе, — сказал собеседник агентства.

Всего с «Азовстали» в Мариуполе вышли и сдались 2439 боевиков, среди покинувших промзону 78 женщин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что общество требует, чтобы справедливость восторжествовала, поэтому трибунал над украинскими боевиками, укрывавшимися на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, неизбежен.

По мнению депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева, плененного командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волыну) могут приговорить к смертной казни. Но президент Украины Владимир Зеленский планирует обменять украинских боевиков.