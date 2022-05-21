В Госдуме допустили, что комбрига ВСУ Волыну могут приговорить к казни Депутат Госдумы Коломейцев: комбриг ВСУ Волына может быть приговорён к смертной казни

Сергей Волынский (Волына) / Фото РИА Новости

Командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волыну), который вместе со своими подчинёнными был заблокирован на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, могут приговорить к смертной казни, считает депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. В беседе с URA.RU он заявил, что сдавшихся в плен бойцов украинского полка «Азов» следует судить в ДНР и ЛНР.

Все преступления были совершены именно там [в ДНР и ЛНР]. Как только во всех субъектах РФ появятся суды присяжных, могут смертную казнь присуждать и у нас. Но, конечно, «азовцев» надо судить в ДНР и ЛНР, — сказал он.

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова 20 мая сообщила, что с территории комбината вышел командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). Замкомандира «Азова» Святослав Паламар (Калина) также сдался в плен.

Позже в этот день в Минобороны России заявили, что территория завода «Азовсталь» была полностью освобождена. В ведомстве отметили, что всего в ходе спецоперации сдались в плен 2439 человек, заблокированных на предприятии. Минобороны также подтвердило, что командир «Азова» Денис Прокопенко «был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле».