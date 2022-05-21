Зеленский рассказал о судьбе сдавшихся в плен украинских военных Зеленский решил обменять сдавшихся на «Азовстали» украинских боевиков и военных

Фото Минобороны РФ

↵Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на обмен сдавшихся на «Азовстали» украинских боевиков и военных. В эфире телеканала «Украина 24» он отметил, что с территории завода также были вывезены все гражданские лица и раненные.

Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь... Дальше всё зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что украинские войска будут находится в безопасности и ожидать того или иного формата обмена, — сказал Зеленский.

20 мая Минобороны России заявило, что территория завода «Азовсталь» была полностью освобождена. В ведомстве отметили, что всего в ходе спецоперации сдались в плен 2439 человек, заблокированных на предприятии. Минобороны также подтвердило, что командир «Азова» Денис Прокопенко «был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле».