Российские хакеры отключили сайт Букингемского дворца Российские хакеры на полтора часа отключили сайт Букингемского дворца

Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Букингемский дворец

Российские хакеры из группы Killnet отключили официальный сайт королевской семьи Великобритании на полтора часа, сообщает The Times. Инцидент произошел 1 октября, представители Букингемского дворца заверили, что «официального взлома» не было.

Не было доступа к системам или контенту. На данном этапе невозможно сказать, кто несет ответственность, — рассказали представители монаршей семьи.

Журналисты Independent ранее писали, что деятельность российских хакеров нервирует Лондон. Западные издания считают, что Killnet целенаправленно атакует разные организации из стран, поддерживающих Украину.

Ранее хакерская группа взломала закрытую систему обучения войск НАТО. Таким образом в руки Killnet попала полная информация о том, кто и когда проходил или только планирует пройти обучение на площадках военного блока. В числе этих людей оказалось много военнослужащих Украины. Также вскрылись данные всех инструкторов Альянса, которые обучали солдат ВСУ.

Кроме того, Killnet удалось взломать сайт американской военной базы в Германии Рамштайн, на площадке которой члены НАТО и союзники обсуждают поставки оружия ВСУ.