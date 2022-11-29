Гросси: МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look press

Рафаэль Гросси

МАГАТЭ усилит присутствие своих представителей на всех АЭС Украины, заявил в Twitter глава организации Рафаэль Гросси. Он также отметил, что продолжит совместную работу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

С министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой мы продолжаем совместную работу по срочному созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры, — написал Гросси.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ситуацию на ЗАЭС мог бы разрядить призыв МАГАТЭ к украинским властям прекратить обстрелы станции. По его мнению, это может заставить Киев усомниться в собственной безнаказанности.

Гросси в свою очередь до этого заявил, что в настоящее время сложно определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что задача агентства состоит не в поиске виновных, а в обеспечении безопасности объекта.