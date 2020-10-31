Греция вводит новые ограничения в связи с коронавирусом

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Греции приняли решение о закрытии всех предприятий общественного питания, баров, музеев и театров.

Новые правила, которые вступят в силу в 6.00 утра во вторник, сосредоточены на двух сферах, способствующих передаче вируса: на развлечениях и перемещении граждан, — сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в эфире ERT.

Также по всей стране вводится всеобщий масочный режим: Носить маску обязаны все, кто выходит из дому. При этом сохранится работа промышленности, розничной торговли и школ.

В Греции отмечен значительный рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране зарегистрировано 1544 новых пациентов с COVID-19, в то время как еще 21 октября суточный прирост заболевших не превышал 800 человек.

Всего с начала пандемии в стране заразились 37 196 человек, 620 из которых не удалось спасти.

Ранее NEWS.ru писал, что московские власти пока не собираются вводить в столице пропускной режим и ограничивать прогулки.

По мнению представителей Роспортебнадзора, россиянам не стоит ждать выхода страны на пик по заболеваемости коронавирусом ранее начала или середины ноября, так как в регионах сохраняется непростая ситуация из-за разных дат начала роста.