Год назад президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность. Майской инаугурации предшествовала внезапная и оглушительная победа на выборах, которая сулила серьёзные изменения в украинской внешней и внутренней политике. Однако, как показали прошедшие 12 месяцев, главе государства удалось выполнить далеко не всё из задуманного, а многие предвыборные обещания пока повисли в воздухе. Об итогах первого года президентства Зеленского — в материале NEWS.ru.

Победитель протестного голосования

Перед выборами 2019 года Зеленский появился будто бы из ниоткуда. Его стартовые позиции удачными назвать было тяжело: комедийный актёр, снимавшийся, к слову, и в российских фильмах, шоумен, не обладающий при этом хоть каким-то политическим опытом, — это ли кандидат в президенты? Масштабная пиар-кампания, развёрнутая предвыборным штабом Зеленского, заставила говорить о его тесных связях с олигархическими кругами, в частности с Игорем Коломойским. Этот фактор до сих пор осложняет деятельность президента. Многие иронизировали и над тем, что Зеленский просто решил воплотить в жизнь историю своего персонажа Василия Голобородько из комедийного сериала «Слуга народа». Он тоже, не имея какого-либо политического бэкграунда, по сценарию становится во главе государства на волне народной поддержки.

Присяга при вступлении в должность президента в Верховной раде president.gov.ua

Но на руку Зеленскому сыграл протестный фактор. Значительная часть украинцев за пять лет пребывания Петра Порошенко у власти разочаровалась в президенте: ощутимых внутренних реформ он не провёл, с Россией экономическое сотрудничество (в том числе в личных интересах) продолжил, а в Донбассе, наоборот, завёл переговорный процесс в тупик. Поэтому Зеленский, даже с его отчасти популистскими речами, выглядел на таком фоне наименьшим из зол. Хотя, разумеется, многих действительно вдохновили его подход к кампании и программа.

Президент-миротворец

Одним из главных предвыборных обещаний Зеленского было установление мира в Донбассе. Ставка на этот фактор оказалась верной, поскольку на Украине понимают: без прекращения боевых действий на востоке страны говорить о каком-либо полноценном экономическом возрождении и тому подобном невозможно. Кроме того, донбасский фактор является серьёзным препятствием для выстраивания пусть и не дружественных, но хотя бы стабильных и прагматичных отношений с Россией (которая себя, впрочем, стороной конфликта не считает).

На этом направлении новый президент сумел достигнуть определённых успехов, в частности осуществив обмен удерживаемыми лицами и «пилотное» разведение войск на трёх участках линии соприкосновения. Эти шаги перезапустили пробуксовывавший «нормандский формат», и в декабре прошлого года лидеры «четвёрки» — Германии, России, Украины и Франции — провели переговоры в Париже. На апрель 2020-го был запланирован очередной саммит, но в силу непреодолимых обстоятельств он не состоялся.

Тем не менее вопросов к Зеленскому по Донбассу пока больше, чем у президента ответов. Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) по-прежнему требуют проведения у себя выборов, результаты которых были бы признаны Киевом. На этом же настаивает и Москва. Украинская власть, в свою очередь, допускает голосование лишь после установления контроля над границей.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Луганщине president.gov.ua

Другая проблема — особый статус Донбасса, который, как считают в ДНР, ЛНР и РФ, должен быть закреплён в Конституции Украины. Пока это сделано не было. Рада продлила на год временный закон об особом статусе региона, но в поправках к законодательству о местном самоуправлении о Донбассе ни слова.

Поиск компромисса на этом направлении во многом зависит от переговорного процесса между замглавы АП РФ Дмитрием Козаком и главой офиса президента (ОП) Украины Андреем Ермаком. Первый лишь недавно стал заниматься непосредственно украинской проблематикой, но уже зарекомендовал себя как человек, умеющий находить решения в сложных ситуациях (в частности, в Молдавии). Второй известен тем, что придерживается умеренных взглядов и выстраивает кадровую политику так, чтобы решения по Донбассу принимались умеренными людьми, а не теми, кто выступает за эскалацию конфликта. Зеленский Ермаку доверяет и считает его проводником собственных миротворческих идей, говорят источники в ОП.

Земля — всем, власть — народу?

В социально-экономической политике Зеленского всё тоже неоднозначно. Борясь за пост президента, он обещал расширить «народовластие», то есть выносить рассмотрение особо важных реформ на национальные референдумы. Пока официально от этих планов в Киеве не отказались, но многие обоснованно опасаются, что их в итоге хотят отправить в стол.

Лакмусовой бумажкой в этом плане стала земельная реформа. Открытие украинского рынка земли, мораторий на продажу которой действовал в стране почти 20 лет, — одно из главных требований международных кредиторов Киева в обмен на предоставление новых денежных траншей. Население такие нововведения в массе своей не поддерживает, эксперты соглашаются с тем, что это лишь отчасти может решить экономические проблемы Украины. Но негатива к восприятию обществом земельной реформы добавляет именно то, что она не была вынесена на всенародное голосование.

Президент подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения president.gov.ua

Среди других претензий к Зеленскому — недостаточные изменения в сфере ЖКХ, социальных выплат, отсутствие обещанных «посадок» чиновников и т. п. Однако эти проблемы часто вытесняются из медийного поля другими — например, перестановками в политической верхушке.

Кадровый голод и уход от олигархов

Одна из характерных черт первого года президентства Зеленского — постоянные отставки и назначения во властных кругах. Эксперты ещё при вступлении президента в должность предупреждали об опасности этой проблемы. У не имеющего политического опыта Зеленского не так много и опытных соратников: если они хорошо сработали как политтехнологи в период избирательной кампании, то для реальной политической деятельности их компетенции просто недостаточно. С другой стороны, и злоупотреблять услугами «старой гвардии» президент не может: слишком много в ней людей из команды Порошенко, что вызывает критику в обществе. К этому добавляется «фактор Коломойского»: по мнению многих, Зеленский в своих решениях, в том числе кадровых, зависит от олигарха.

Президент в этих условиях делает ставку на неожиданные и неоднозначные меры. Так, например, недавно был принят закон, который среди прочего запрещает возврат ПриватБанка Коломойскому. Это, очевидно, должно снять с президента подозрения о связях с олигархом. Другой внезапный шаг, предпринятый Зеленским в мае, — назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

Все эти действия президента, призванные, по всей видимости, продемонстрировать его самостоятельность, таят в себе определённые риски для него. В случае с Коломойским это возможный раскол в парламентской фракции правящей партии «Слуга народа», где хватает сторонников олигарха. А назначение Саакашвили уже привело к критике как в Тбилиси, так и в Москве.

Вертикаль по-украински

За первый год Зеленский фактически выстроил на Украине собственную вертикаль власти. Речь не идёт о ручном управлении в полном смысле, но любые реформы, решения каких-либо проблем так или иначе замкнуты на главу государства. Во многом это связано с победой пропрезидентской партии «Слуга народа» на выборах в Раду. Получив большинство, парламентарии фактически переложили всю ответственность на Зеленского, неизменно ассоциирующегося с партией. Поэтому любые промахи власти, даже если за ними не стоит сам президент, сказываются именно на его рейтинге.

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Если год назад Зеленского с его обещаниями поддержали во втором туре выборов 73,22% избирателей, то сейчас проголосовать за него готовы лишь 39,3%, свидетельствуют данные майского опроса социологической группы «Рейтинг». Такое падение уровня одобрения во многом связано именно с непопулярными реформами, в то время как некоторые шаги способствую удержанию рейтинга. Например, меры по борьбе с эпидемией COVID-19: 35% респондентов считают, что ситуация с коронавирусом на Украине улучшается, и лишь 17% видят ухудшение (в начале мая таковых было 44%).

Даже с поддержкой немногим менее 40% Зеленский остаётся самым популярным украинским политиком. Проседание рейтинга по сравнению с итогами выборов — процесс объяснимый и неизбежный, однако вопрос в том, станет ли это для президента устойчивой тенденцией. Украинское общество выдало Зеленскому беспрецедентный кредит доверия, и чтобы оправдать его, недостаточно лишь телефонных разговоров с Путиным о Донбассе и успешной борьбы с карантином. Необходимы действенная социальная политика и подлинное народовластие, которые были обещаны год назад.