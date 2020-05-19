Год назад президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность. Майской инаугурации предшествовала внезапная и оглушительная победа на выборах, которая сулила серьёзные изменения в украинской внешней и внутренней политике. Однако, как показали прошедшие 12 месяцев, главе государства удалось выполнить далеко не всё из задуманного, а многие предвыборные обещания пока повисли в воздухе. Об итогах первого года президентства Зеленского — в материале NEWS.ru.

Победитель протестного голосования

Перед выборами 2019 года Зеленский появился будто бы из ниоткуда. Его стартовые позиции удачными назвать было тяжело: комедийный актёр, снимавшийся, к слову, и в российских фильмах, шоумен, не обладающий при этом хоть каким-то политическим опытом, — это ли кандидат в президенты? Масштабная пиар-кампания, развёрнутая предвыборным штабом Зеленского, заставила говорить о его тесных связях с олигархическими кругами, в частности с Игорем Коломойским. Этот фактор до сих пор осложняет деятельность президента. Многие иронизировали и над тем, что Зеленский просто решил воплотить в жизнь историю своего персонажа Василия Голобородько из комедийного сериала «Слуга народа». Он тоже, не имея какого-либо политического бэкграунда, по сценарию становится во главе государства на волне народной поддержки.

Присяга при вступлении в должность президента в Верховной радеПрисяга при вступлении в должность президента в Верховной радеpresident.gov.ua

Но на руку Зеленскому сыграл протестный фактор. Значительная часть украинцев за пять лет пребывания Петра Порошенко у власти разочаровалась в президенте: ощутимых внутренних реформ он не провёл, с Россией экономическое сотрудничество (в том числе в личных интересах) продолжил, а в Донбассе, наоборот, завёл переговорный процесс в тупик. Поэтому Зеленский, даже с его отчасти популистскими речами, выглядел на таком фоне наименьшим из зол. Хотя, разумеется, многих действительно вдохновили его подход к кампании и программа.

Президент-миротворец

Одним из главных предвыборных обещаний Зеленского было установление мира в Донбассе. Ставка на этот фактор оказалась верной, поскольку на Украине понимают: без прекращения боевых действий на востоке страны говорить о каком-либо полноценном экономическом возрождении и тому подобном невозможно. Кроме того, донбасский фактор является серьёзным препятствием для выстраивания пусть и не дружественных, но хотя бы стабильных и прагматичных отношений с Россией (которая себя, впрочем, стороной конфликта не считает).

На этом направлении новый президент сумел достигнуть определённых успехов, в частности осуществив обмен удерживаемыми лицами и «пилотное» разведение войск на трёх участках линии соприкосновения. Эти шаги перезапустили пробуксовывавший «нормандский формат», и в декабре прошлого года лидеры «четвёрки» — Германии, России, Украины и Франции — провели переговоры в Париже. На апрель 2020-го был запланирован очередной саммит, но в силу непреодолимых обстоятельств он не состоялся.

Тем не менее вопросов к Зеленскому по Донбассу пока больше, чем у президента ответов. Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) по-прежнему требуют проведения у себя выборов, результаты которых были бы признаны Киевом. На этом же настаивает и Москва. Украинская власть, в свою очередь, допускает голосование лишь после установления контроля над границей.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на ЛуганщинеПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Луганщинеpresident.gov.ua

Другая проблема — особый статус Донбасса, который, как считают в ДНР, ЛНР и РФ, должен быть закреплён в Конституции Украины. Пока это сделано не было. Рада продлила на год временный закон об особом статусе региона, но в поправках к законодательству о местном самоуправлении о Донбассе ни слова.

Поиск компромисса на этом направлении во многом зависит от переговорного процесса между замглавы АП РФ Дмитрием Козаком и главой офиса президента (ОП) Украины Андреем Ермаком. Первый лишь недавно стал заниматься непосредственно украинской проблематикой, но уже зарекомендовал себя как человек, умеющий находить решения в сложных ситуациях (в частности, в Молдавии). Второй известен тем, что придерживается умеренных взглядов и выстраивает кадровую политику так, чтобы решения по Донбассу принимались умеренными людьми, а не теми, кто выступает за эскалацию конфликта. Зеленский Ермаку доверяет и считает его проводником собственных миротворческих идей, говорят источники в ОП.

Земля — всем, власть — народу?

В социально-экономической политике Зеленского всё тоже неоднозначно. Борясь за пост президента, он обещал расширить «народовластие», то есть выносить рассмотрение особо важных реформ на национальные референдумы. Пока официально от этих планов в Киеве не отказались, но многие обоснованно опасаются, что их в итоге хотят отправить в стол.

Лакмусовой бумажкой в этом плане стала земельная реформа. Открытие украинского рынка земли, мораторий на продажу которой действовал в стране почти 20 лет, — одно из главных требований международных кредиторов Киева в обмен на предоставление новых денежных траншей. Население такие нововведения в массе своей не поддерживает, эксперты соглашаются с тем, что это лишь отчасти может решить экономические проблемы Украины. Но негатива к восприятию обществом земельной реформы добавляет именно то, что она не была вынесена на всенародное голосование.

Президент подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначенияПрезидент подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначенияpresident.gov.ua

Среди других претензий к Зеленскому — недостаточные изменения в сфере ЖКХ, социальных выплат, отсутствие обещанных «посадок» чиновников и т. п. Однако эти проблемы часто вытесняются из медийного поля другими — например, перестановками в политической верхушке.

Кадровый голод и уход от олигархов

Одна из характерных черт первого года президентства Зеленского — постоянные отставки и назначения во властных кругах. Эксперты ещё при вступлении президента в должность предупреждали об опасности этой проблемы. У не имеющего политического опыта Зеленского не так много и опытных соратников: если они хорошо сработали как политтехнологи в период избирательной кампании, то для реальной политической деятельности их компетенции просто недостаточно. С другой стороны, и злоупотреблять услугами «старой гвардии» президент не может: слишком много в ней людей из команды Порошенко, что вызывает критику в обществе. К этому добавляется «фактор Коломойского»: по мнению многих, Зеленский в своих решениях, в том числе кадровых, зависит от олигарха.

Президент в этих условиях делает ставку на неожиданные и неоднозначные меры. Так, например, недавно был принят закон, который среди прочего запрещает возврат ПриватБанка Коломойскому. Это, очевидно, должно снять с президента подозрения о связях с олигархом. Другой внезапный шаг, предпринятый Зеленским в мае, — назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

Все эти действия президента, призванные, по всей видимости, продемонстрировать его самостоятельность, таят в себе определённые риски для него. В случае с Коломойским это возможный раскол в парламентской фракции правящей партии «Слуга народа», где хватает сторонников олигарха. А назначение Саакашвили уже привело к критике как в Тбилиси, так и в Москве.

Вертикаль по-украински

За первый год Зеленский фактически выстроил на Украине собственную вертикаль власти. Речь не идёт о ручном управлении в полном смысле, но любые реформы, решения каких-либо проблем так или иначе замкнуты на главу государства. Во многом это связано с победой пропрезидентской партии «Слуга народа» на выборах в Раду. Получив большинство, парламентарии фактически переложили всю ответственность на Зеленского, неизменно ассоциирующегося с партией. Поэтому любые промахи власти, даже если за ними не стоит сам президент, сказываются именно на его рейтинге.

Присяга при вступлении в должность президента в Верховной раде

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Луганщине

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Президент подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

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Визит президента Украины в Канаду

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Поездка президента Украины в Чернобыль на специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС», а также в город Припять

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Участие президента Украины в мероприятиях по случаю 28-й годовщины независимости Украины

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Визит во Францию. С Эммануэлем Макроном

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Встреча президента Украины с освобождёнными украинскими военными моряками

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Пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским

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Рабочий визит президента Украины в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН

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Встреча с Дональдом Трампом

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Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Kremlin Pool/Global Look Press

Если год назад Зеленского с его обещаниями поддержали во втором туре выборов 73,22% избирателей, то сейчас проголосовать за него готовы лишь 39,3%, свидетельствуют данные майского опроса социологической группы «Рейтинг». Такое падение уровня одобрения во многом связано именно с непопулярными реформами, в то время как некоторые шаги способствую удержанию рейтинга. Например, меры по борьбе с эпидемией COVID-19: 35% респондентов считают, что ситуация с коронавирусом на Украине улучшается, и лишь 17% видят ухудшение (в начале мая таковых было 44%).

Даже с поддержкой немногим менее 40% Зеленский остаётся самым популярным украинским политиком. Проседание рейтинга по сравнению с итогами выборов — процесс объяснимый и неизбежный, однако вопрос в том, станет ли это для президента устойчивой тенденцией. Украинское общество выдало Зеленскому беспрецедентный кредит доверия, и чтобы оправдать его, недостаточно лишь телефонных разговоров с Путиным о Донбассе и успешной борьбы с карантином. Необходимы действенная социальная политика и подлинное народовластие, которые были обещаны год назад.

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