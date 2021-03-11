Глава Минздрава Словакии ушёл в отставку на фоне скандала со «Спутником V»

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Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушёл в отставку в связи с правительственным кризисом, вызванным заключением договора о поставках российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Чиновник объявил о своём решении на совместной с премьер-министром Игорем Матовичем пресс-конференции, передаёт Slovak Spectator. Глава правительства отметил, что Крайчи работал упорнее всех в кабмине. Премьер назвал отставку министра «самой абсурдной в истории».

Глава Минздрава некоторое время продолжит исполнять свои обязанности совместно с преемником, имя которого пока не названо. Матович заявил, что Крайчи уйдёт тогда, когда вакцинация «Спутником V» уже будет идти полным ходом.

Премьер-министр ранее заключил договор с РФ о поставках «Спутника V» без согласования с правящей коалицией, что вылилось в политический кризис. Глава правительства усугубил ситуацию, допустив высказывание о том, что России следует отдать часть Западной Украины. Словацкому МИД, а затем и самому премьеру пришлось приносить извинения.

Как передавал NEWS.ru, глава чешского Минздрава Ян Блатный заявил, что «Спутник V» не может применяться в Чехии без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), являющегося регулятором ЕС.