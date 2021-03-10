Чешский Минздрав запрещает использование «Спутника V» без одобрения EMA

https://static.news.ru/photo/6f3d1a98-8231-11eb-9cd3-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не может быть использована в Чехии без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), являющегося регулятором ЕС. Об этом заявил глава Минздрава страны Ян Блатный.

Я не предоставлю для «Спутника V» исключения из действующих правил регистрации лекарств в Чехии. Моя позиция неизменна, пока я занимаю пост министра, — сказал Блатный в интервью Чешскому телевидению.

Он добавил, что разрешение ЕМА необходимо. И вакцинация в Чехии будет проводиться с использованием только тех препаратов, которые одобрил регулятор.

Министр не в первый раз высказывает эту позицию, за неё он уже подвергался критике. Так, президент Чехии Милош Земан пригрозил уволить Блатного, если тот будет мешать вакцинации российским препаратом. Не стесняясь в выражениях, он обвинил главу Минздрава в гибели людей.

На данный момент из стран Евросоюза в двух государствах сделаны исключения из правил по регистрации препаратов для «Спутника V». Российской вакциной пользуются в Венгрии и Словакии. Между тем, «Спутник V» центра Гамалеи уже вошёл в тройку мировых вакцин по количеству одобрений, полученных зарубежными регуляторами. Сыворотку зарегистрировали 48 стран.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» является лучшим вариантом из всех зарегистрированных в мире препаратов. Такое мнение высказал сотрудник страховой компании из ФРГ Штефан Хайлеман. Он с женой и детьми специально прилетел в Россию на вакцинацию