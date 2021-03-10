Земан пригрозил главе Минздрава Чехии отставкой из-за «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/e5423604-81a2-11eb-84b6-96000091f725_660.jpg Фото: Adel Ezzine/XinHua/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан обвинил министра здравоохранения страны Яна Блатны и директора госинститута по контролю за лекарствами Ирэну Сторову в том, что они противятся закупкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и тем самым способствуют росту числа жертв инфекции.

Он отметил, что российским и китайским препаратами прививаются миллионы людей, а указанные чиновники являются «главными препятствиями» на пути этих вакцин в Чехию. По словам чешского лидера, именно Блатны и Сторова виновны в том, что от COVID-19 в стране ежедневно умирают более 200 человек.

Решение ситуации я вижу в отставке их обоих, — сказал Земан в интервью изданию Parlamentní listy.

Он добавил, что намерен обсудить отставку чиновников с главой правительства Андреем Бабишем.

«Спутник V» центра Гамалеи уже вошёл в тройку мировых вакцин по количеству одобрений, полученных зарубежными регуляторами. Сыворотку уже зарегистрировали 46 стран, общее население которых превышает 1,2 млрд человек.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист чешского издания Haló noviny Томаш Цинка назвал российскую вакцину одной из лучших в мире и раскритиковал власти стран ЕС за нежелание её использовать.