В Чехии назвали «Спутник V» одной из лучших вакцин

https://static.news.ru/photo/7b01cd12-802c-11eb-97ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист чешского издания Haló noviny Томаш Цинка раскритиковал власти стран Евросоюза за нежелание использовать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Автор публикации обратился к опыту различных государства в борьбе с распространением COVID-19. Он осудил появление «линии для стукачей» в Словакии, когда гражданам предложили доносить властям на тех, кто нарушает противоэпидемические ограничения.

Жуткая идея. Например, поссорился я с соседом. Иду звоню в полицию и сообщаю, что видел его без маски, — отметил журналист.

При этом он похвалил словаков за то, что те смогли получить российскую вакцину «Спутник V», и назвал её одной из лучших. Цинка добавил, что, несмотря на эффективность препарата, в определённых кругах с этим никак не могут смириться. Он отметил, что из-за поставок российской вакцины в Словакии наметился раскол в правительстве, передаёт РИА Новости.

Больше всего иронии, по-моему, в том, что против вакцинации громче всех выступает партия под названием «За людей», — обратил внимание журналист.

Он рассказал о других наработках России в борьбе с пандемией COVID-19. В настоящее время учёные работают над лекарством от коронавируса «Мир-19» и тестируют вакцину, которая защищает от коронавируса на срок до 17 лет. При этом в Чехии только обсуждают ежегодную вакцинацию «несуществующими» препаратами, и даже антибиотики по рецепту достать непросто.

Но нет, Россия же плохая, и неважно, что её лаборатории одни из лучших. Просто по идеологическим причинам мы с ней водиться не будем, даже если поплатимся за это собственной жизнью, — заключил Цинка.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет производиться в Италии. Соответствующее соглашение Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал с компанией ADIENNE Pharma & Biotech. Таким образом, впервые получено разрешение на изготовление российского препарата в Европе. Как сообщает Итало-Российская торговая палата (ИРТП), местное производство должно начаться в июне 2021 года. Предположительно, до конца года будет создано около 10 млн доз вакцины.

Накануне, 7 марта, препарат «Спутник V» получил регистрацию в Северной Македонии. Таким образом, он зарегистрирован уже в 46 странах мира с общим населением свыше 1,2 млрд человек.

Российский препарат «Спутник V» центра Гамалеи уже вошёл в тройку мировых вакцин по количеству одобрений, полученных зарубежными регуляторами. Сыворотку уже зарегистрировали 46 стран, общее население которых превышает 1,2 млрд человек. Кроме того, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Всего на данный момент в России созданы три вакцины — это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра Чумакова, писал NEWS.ru.