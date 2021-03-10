Немец после прививки «Спутником V» сравнил жизнь в ФРГ и РФ

https://static.news.ru/photo/86cd1004-820a-11eb-bb74-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» является лучшим вариантом из всех зарегистрированных в мире препаратов. Такое мнение высказал сотрудник страховой компании из ФРГ Штефан Хайлеман.

Историю о том, как он с женой и детьми специально прилетел в Россию на вакцинацию, рассказало немецкое издание Focus.

Конечно, я всё продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, поэтому принял решение в пользу «Спутника», — цитирует издание Хайлемана.

Немец также пояснил, что сразу после прививки почувствовал себя несколько разбитым, поднялась температура. Однако на следующий день он уже был в форме и смог оценить жизнь в России. По его мнению, она намного приятнее, чем в ФРГ, поскольку «магазины и рестораны открыты», можно свободно передвигаться по улицам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи Facebook из числа противников вакцинации жителей Словакии российским препаратом от коронавируса «Спутник V» опубликовали в соцсети номер телефона главы правительства республики Игора Матовича, сопроводив его оскорбительными комментариями.