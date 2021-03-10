Противники «Спутник V» оскорбили премьера Словакии в соцсетях

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Пользователи Facebook из числа противников вакцинации жителей Словакии российским препаратом от коронавируса «Спутник» опубликовали в соцсети номер телефона главы правительства республики Игора Матовича, сопроводив его оскорбительными комментариями.

Сообщение содержало отрицательную оценку действий премьера по обеспечению Словакии российской вакциной. Некоторое время спустя оно было удалено администрацией соцсети, сообщает «Словацкое радио».

Кроме того, 9 марта в работе словацкой Национальной системы регистрации вакцин против COVID-19 произошёл сбой. В течение часа ссылки на страницы, содержащие медицинские данные и отправляемые пользователям данные работали некорректно. Предполагается, что причиной сбоя стала кибератака.

Первая партия вакцины «Спутник V» была доставлена в Словакию 1 марта. Минздрав республики выдал разрешение на её применение без регистрации в ЕС. Против этого возражали две из четырёх партий правительственной коалиции страны.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Словакии Зузана Чапутова и Матович разругались из-за «Спутника V». Чапутова выразила крайнее неудовольствие договорённостью премьера с российской стороной до того, как вакцину зарегистрировали в Евросоюзе и отказалась призывать граждан к вакцинации. В то же время она заявила, что не станет выступать и против применения препарата, поскольку уважает решение соотечественников.