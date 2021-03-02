Президент и премьер Словакии разругались из-за «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/815fcdea-7be4-11eb-8a19-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совсем недавно российскую вакцину «Спутник V», чуть ли не с боем одобрили для использования в Словакии. Из-за этого президент страны Зузана Чапутова обвинила своих политических оппонентов в игнорировании безопасности граждан. В частности, за закупку препарата активно выступал премьер-министр страны Игорь Матович и его партия.

Чапутова выразила крайнее неудовольствие договорённостью премьера с российской стороной до того, как вакцину зарегистрировали в Евросоюзе, сообщило Словацкое радио.

Применение российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха. Это можно воспринимать скорее как отказ от принятых в медицине правил, гарантирующих наивысшие стандарты безопасности для граждан, — заявила Зузана Чапутова.

Она отказалась призывать граждан к вакцинации и пропагандировать использование незарегистрированных в ЕС препаратов. Однако и выступать против не станет, так как уважает решение жителей Словакии.

В понедельник, 1 марта, в Словакию доставили первую партию вакцины «Спутник V». Ранее в стране наблюдалось увеличение числа заболевших из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Премьер Игор Матович 21 февраля был крайне разочарован решением правительства — подождать регистрации российской вакцины в Европе. Как писал NEWS.ru, он обвинил своих оппонентов в том, что они и дальше хотят полагаться на Европу, которая не в состоянии обеспечить вакциной всех нуждающихся вовремя, и потребовал срочно одобрить «Спутник V».