Глава МИД Венгрии сообщил, когда и для чего он приедет в Москву Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Москву 11-13 октября

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Москву 11-13 октября, об этом он сообщил ТАСС после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По словам Сийярто, в ходе визита он обсудит с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком энергетические вопросы.

Я совершу визит в Москву для участия в Российской энергетической неделе с 11 по 13 октября. Как вы знаете, мы рассматриваем энергетическое сотрудничество в качестве самой важной части нашего нынешнего взаимодействия. Безопасность [обеспечения] ресурсов для нас во многом базируется на поставках из России, — сказал венгерский дипломат.

Он также утвердительно ответил на вопрос, планируются ли в Москве переговоры с Новаком. Сияйрто отметил, что он проведет встречу для обсуждения энергетических вопросов.

Ранее Петер Сийярто сообщил, что Венгрия готова продолжить сотрудничество с Россией в тех сферах, которые не были затронуты санкциями Евросоюза. По его словам, такое партнерство соответствует национальным интересам страны. Он подчеркнул, что речь идет об объективной реальности, а не каких-то политических предпочтениях. Так, если Венгрия разорвет связи с Россией, то столкнется с серьезными трудностями. В качестве примера он привел энергетическую отрасль.