В Венгрии рассказали, как будут сотрудничать с Россией в условиях санкций Сийярто: Венгрия сохранит сотрудничество с РФ в свободных от санкций областях

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Венгрия готова продолжить сотрудничество с Россией в тех сферах, которые не были затронуты санкциями Евросоюза, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью Bloomberg TV. По его словам, такое партнерство соответствует национальным интересам Венгрии.

Когда речь заходит о тех областях, которые не затронуты санкциями, мы продолжим сотрудничать в нормальном режиме, поскольку это отвечает нашим национальным интересам, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что речь идет об объективной реальности, а не каких-то политических предпочтениях. Так, если Венгрия разорвет связи с Россией, то столкнется с серьезными трудностями. В качестве примера он привел энергетическую отрасль.

Если мы перекроем нефтепровод из России, то у нас останется только нефтепровод через Хорватию, который имеет гораздо меньшую пропускную способность и не сможет снабжать нас и Словакию, которая сейчас тоже снабжается из России, — заметил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз обманул соседствующие с Украиной страны, убедив их открыть границы для вывоза украинского зерна с целью предотвратить голод в Африке. На самом деле, по его словам, продукция до африканских стран так и не дошла.