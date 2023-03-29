Генштаб ВСУ признал частичный успех России под Артемовском

Фото: Министерство обороны РФ

Генеральный штаб ВСУ признал в своей вечерней сводке в соцсетях успех Вооруженных сил России в Артемовске. В ведомстве отметили, что российские силы продолжают штурм города.

На Бахмутском направлении Россия продолжает штурмовые действия города, имеет частичный успех, — говорится в публикации.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала аудиосообщение основателя компании Евгения Пригожина, в котором он заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию. Бизнесмен отметил, что военные действия также «потрепали» бойцов ЧВК «Вагнер».

Военкор Александр Сладков ранее отметил, что у ВСУ, подгоняемых США, нет другого варианта, как пойти в контрнаступление. По его мнению, украинская «анти-Россия» — это проект, в который вложены деньги и от которого на Западе ждут результата.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что ВСУ в день теряют от 100 до 200 человек под Артемовском, так что настолько крупные потери могут заставить Киев оставить город. По данным издания, украинским войскам предстоит сделать выбор между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где ВСУ уже подготовили укрепления для сдерживания дальнейшего наступления российской армии.