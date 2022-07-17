Французская промышленность оказалась под угрозой из-за дорогого газа Le Monde: во Франции опасаются остановки производств из-за высокой стоимости газа

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Промышленное производство во Франции может остановиться ввиду резкого увеличения цен на газ и электричество, пишет Le Monde. По словам французских бизнесменов, в текущем году цены на энергоносители и электроэнергию значительно увеличились. При этом местные производители прогнозируют двукратный взлет ценовых показателей к 2023 году, из-за чего французские предприниматели рискуют лишиться прибыли.

В 2021 году наш советник по энергетике рекомендовал заключить контракт по €80 за мегаватт на 2022 год, но я тогда решил, что это слишком дорого. Сейчас же спотовые цены в 19 раз выше, чем традиционный тариф за электроэнергию с АЭС по €42. С €800 за мегаватт мы просто будем терять деньги, — заявил менеджер французской компании по производству цемента.

Эксперт из консалтинговой фирмы по управлению затратами на электроэнергию Enoptea Ян Дольбо заявил, что текущие цены на газ и электричество вырастут в два раза к 2023 году. По его словам, для сокращения объемов производства многие бизнесмены готовы менять дорогостоящее оборудование на более дешевые аналоги.

Чтобы сократить свое потребление, наши клиенты готовы продавать машины, менять производственные агрегаты, чего они не планировали делать еще год назад, — сообщил Дольбо.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не испытывает потребности в газе из России. При этом Европа от него зависит, отметил глава Пятой республики. Макрон добавил, что Франция намерена закупать газ у других поставщиков и сейчас над этим работает.