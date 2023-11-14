Евросоюз предостерегли от действий в отношении замороженных активов России Де Кроо: использование ЕС активов России приведет к оттоку капитала

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Использование Евросоюзом замороженных российских активов способно привести к дестабилизации мировой финансовой системы, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. По его словам, которые приводит РИА Новости, конфискация принадлежащих России активов и их последующая передача Украине — юридически сложный шаг, который станет причиной оттока капитала и ухода иностранных инвесторов.

Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно, — сказал бельгийские премьер.

По данным РИА Новости, страны Запада заблокировали порядка $300 млрд российских активов. Из них $180 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, другая их значительная часть — в депозитарии Clearstream в Люксембурге.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что G7 фактически призналась в намерении своровать замороженные активы России. По его словам, в связи с этим у РФ появились моральные и юридические основания для ответных действий. Решение США и «их шестерок» является выстрелом в ногу, добавил политик.

8 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому появляется возможность обменять замороженные на Западе активы россиян. На сегодняшний день у граждан заблокировано счетов на общую сумму 1,5 трлн рублей.