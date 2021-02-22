Евросоюз готовится ввести новые санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/931310b6-7535-11eb-9a59-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейский союз приступил к подготовке новых санкций в отношении Белоруссии, а также мер поддержки белорусской оппозиции. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В Белоруссии мы видим продолжение репрессий. Поэтому мы приняли решение начать разработку новых индивидуальных санкций, а также мер поддержки гражданского общества, — цитирует его ТАСС.

В конце декабря Евросоюз ввёл третий по счёту санкционный список в отношении Белоруссии. В него попали 29 граждан и семь организаций. В Евросоюзе заверили, что готовы расширять санкции против Белоруссии, если в стране не улучшится ситуация. Европейские чиновники также ввели санкции против официальных лиц Белоруссии. Под них попал и глава государства Александр Лукашенко.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали, писал NEWS.ru.