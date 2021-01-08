Лукашенко о санкциях против Белоруссии: сделано, чтобы подобраться к РФ

https://static.news.ru/photo/4ba3af1e-5335-11eb-b410-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что Запад ввёл санкции против республики, чтобы подобраться к России, которая будет следующей.

Журналистка Наиля Аскер-заде спросила у политика, почему против Белоруссии начался этот «крестовый поход».

Чтоб ближе подобраться к вам. Поэтому имейте в виду — следующие будете вы, — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1».

21 декабря сенат Конгресса США одобрил законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии». Документ позволяет ввести санкции против членов ЦИК страны, иных должностных лиц, а также в отношении представителей Союзного государства, среди которых могут быть россияне, якобы участвовавшие в противоправных действиях в отношении СМИ и граждан республики после выборов.

В конце декабря Евросоюз ввёл третий по счёту санкционный список в отношении Белоруссии. В него попали 29 граждан и семь организаций. В Евросоюзе заверили, что готовы расширять санкции против Белоруссии, если в стране не улучшится ситуация. Европейские чиновники также ввели санкции против официальных лиц Белоруссии. Под них попал и Александр Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли очередные выборы президента. На них победил Александр Лукашенко (он руководит страной с 1994 года). По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, его соперница Светлана Тихановская чуть больше 10%. Сразу после выборов в стране начались акции протеста, на улицы вышли несогласные с результатом выборов. Протесты продолжаются до сих пор. Наиболее массовые — в воскресенье.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия хочет и будет выстраивать отношения с США.