Европа потребовала от Pfizer поставить вакцину полностью

https://static.news.ru/photo/ff2fbe32-574b-11eb-8b6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cesar Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еврокомиссия требует от компании Pfizer поставить вакцину от коронавируса в I квартале текущего года в полном объёме. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Мы понимаем сложности поставок, но мы ожидаем, что параметры поставок будут выполнены, — цитирует её ТАСС.

Глава ЕК добавила, что провела разговор с руководством Pfizer, которое пообещало компенсировать задержки поставок.

Ранее в институте общественного здравоохранения в Норвегии заявили, что Pfizer намерена сократить поставки препарата в Европу. В качестве причины такого решения называлась модернизация производственных мощностей. В институте отметили, что из-за этого Норвегия недополучит тысячи доз препарата и для продолжения вакцинации населения придётся воспользоваться запасом, созданным на случай непредвиденных обстоятельств.

В Минздраве Германии уточнили, что срок сокращения поставок вакцины Pfizer в Европу составит три-четыре недели.

Как писал NEWS.ru, филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow в Международном медицинском кластере «Сколково», который мог получить возможность ставить прививки от коронавируса незарегистрированной в России вакциной от Pfizer, прекратил переговоры с производителем препарата. Там заявили, что намерены прививать пациентов российским препаратом «Спутник V».