Это война? Зачем Латвия и Польша стягивают войска к рубежам Белоруссии и РФ Эксперты объяснили эскалацию на границе Белоруссии и НАТО

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские военнослужащие на пресс-конференции министра обороны Польши Мариуша Блащака в военном городке Ярыловка

Литва закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Госпогранслужба Латвии ввела усиленный режим охраны общей границы и мобилизовала пограничников. Польша стянула к рубежам дополнительные военные подразделения. В чем причины эскалации на северо-западных границах, возможно ли нападение на Белоруссию и при чем здесь ЧВК «Вагнер» — в материале NEWS.ru.

Как в Литве объяснили закрытие КПП на границе с Белоруссией

Литовский кабмин решил закрыть два погранперехода на общей границе с Белоруссией с 18 августа, предварительно согласовав все нюансы с МИД, МВД, Минфином и погранслужбой республики. Временно приостановлена работа КПП Шумскас (с белорусской стороны — «Лоша») и перехода «Тверячюс» («Видзы»).

Замминистра транспорта Литвы Агне Вайчюкявичюте заявила, что причин для данного решения несколько.

«Прежде всего геополитическая обстановка и снижение угроз. А также возможности направить сотрудников, осуществляющих пограничный контроль, на другие КПП. Также вопросы сокращения контрабанды», — отметила Вайчюкявичюте.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press Литовские военные возвели забор на границе с Белоруссией

Как с закрытием границ связана ЧВК «Вагнер»

Госпогранслужба Латвии (ГПС) объявила о дополнительной мобилизации пограничных сил из-за роста числа мигрантов на белорусской границе. ГПС отозвала сотрудников из отпусков и даже запросила дополнительную поддержку у латвийской армии и полиции.

«ГПС проводит дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы», — говорится в заявлении.

Министерство обороны Польши ранее заявило о намерении разместить 10 тысяч военнослужащих на границе с Белоруссией. По словам главы ведомства Мариуша Блащака, дополнительные силы будут оказывать поддержку пограничникам и обеспечивать безопасность страны. В Варшаве объяснили эти меры обеспокоенностью из-за прибытия бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

«На границе будет находиться около 10 тысяч солдат, из которых четыре тысячи будут непосредственно поддерживать пограничную охрану, а шесть тысяч будут в резерве», — заявил Блащак.

О намерении усилить границы ранее заявлял и президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, меры по укреплению безопасности приняты после размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.

«Как только стало известно, что есть планы передислоцировать бойцов „Вагнера“ в Белоруссию, мы усилили разведку, охрану своей границы, наметили новые планы ее прикрытия, предусматривающие очень гибкое сотрудничество и усиление со стороны армии», — подчеркнул Науседа.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, бойцы ЧВК «Вагнер» попытаются дестабилизировать восточный фланг НАТО.

«Они (бойцы ЧВК „Вагнер“. — NEWS.ru) могут переодеваться в нелегальных мигрантов, проникать на территорию Польши и других стран НАТО для того, чтобы проводить диверсионные акты, которые могут иметь очень драматические последствия», — рассказал Моравецкий.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Боец ЧВК «Вагнер»

Что бойцы ЧВК «Вагнер» делают в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе заявил, что инструкторы ЧВК «Вагнер» передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. Лидер республики отметил, что хотел бы оставить бойцов подразделения служить по контракту в вооруженных силах страны, их опыт может лечь в основу новой контрактной армии. По его словам, после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» часть бойцов перешла в российскую регулярную армию, часть работает в африканских странах, остальные останутся в Белоруссии.

16 августа стало известно о регистрации в республике ЧВК «Вагнер» как образовательной организации.

Как в Минске реагируют на действия соседей

«Очередной неконструктивный и недружественный шаг», — так решение о закрытии автодорожных пунктов пропуска со стороны Вильнюса прокомментировали в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии. Официальный представитель ГПК Антон Бычковский заявил, что озвученная литовской стороной позиция об угрозах безопасности со стороны Белоруссии не соответствует истинным причинам решения.

«Литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток своих граждан, путешествующих по безвизу», — передает слова Бычковского белорусское информационное агентство БелТА.

Почему Вильнюс, Рига и Варшава хотят оградиться от Белоруссии

С 15 апреля 2022 года в Белоруссии действует безвизовый порядок въезда для граждан Литвы, Латвии и Польши. Они могут беспрепятственно приезжать в республику на отдых, за покупками и медицинской помощью. Белорусский политолог, эксперт аналитического центра «Северная Евразия» Петр Петровский объяснил NEWS.ru, что прибалтийские и польские власти намеренно создают искусственные барьеры своим гражданам, ограждая их от посещения Белоруссии.

«Их раздражает безвизовый режим. Во-первых, это связано с экономической ситуацией. Литовцам и полякам здесь дешевле закупаться, они ездят на шопинг. Во-вторых, в Прибалтике и Польше работает серьезная машина пропаганды антибелорусского характера. Но приезжая сюда, люди видят не ту картину, что им рисуют по телевизору. Они пересматривают свои взгляды. Поэтому власть хочет закрыть эту брешь», — объяснил Петровский.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press Литовско-белорусская граница в районе села Ярыловка, Польша

По словам политолога, власти названных выше стран стремятся разорвать все гуманитарные связи с Белоруссией и создать полную блокаду, как в годы холодной войны. С этим тезисом в разговоре с NEWS.ru согласился белорусский военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский.

«Они сами выстрелили себе в ногу, нарушив логистику, товарооборот, инфраструктурные связи и так далее. Все это упало до нуля, дальше идти некуда. Решение полностью закрыть все границы уже не имеет экономического значения. Теперь же они хотят закрыть еще и гуманитарный коридор», — сказал Тиханский

Закроют ли Польша и страны Балтии границу с Белоруссией

Литва, Латвия и Польша планируют рассмотреть вопрос полного закрытия границы с Белоруссией, сообщает ТАСС. Эту тему будут коллективно обсуждать на уровне глав МВД.

«На техническом уровне идет подготовка схемы действий по закрытию границы. На политическом уровне 28 августа в Варшаве состоится координационное совещание глав МВД. Расставим все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть наши синхронизированные действия», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Возможно ли вторжение в Белоруссию

Эскалация военных сил стран Балтии и Польши у границ Белоруссии является инструментом внутриполитического характера, способом давления и шантажа на США и другие страны НАТО, считает Александр Тиханский. По его мнению, поляки и прибалты ищут любые поводы обвинить Белоруссию и Россию, чтобы выбить финансирование и военную помощь у партнеров.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press Польские войска на границе с Белоруссией

«Им нужны деньги и оружие. Только тогда они готовы защищать восточный фланг НАТО. Под этой маркой они работают в западной коалиции. Будут деньги, и они готовы на все — хоть прыгать за доллары у границ Союзного государства», — сказал Тиханский.

Петр Петровский отметил, что Польша, Литва и Латвия будут предпринимать и новые попытки создать провокации на границе.

«Эти провокации будут больше информационного характера, потому что последний саммит НАТО четко очертил красные линии, чем очень недовольны прибалты и поляки. Было объявлено, что в отношении государств с ядерным оружием странами НАТО не будет производиться прямая агрессия. Однако внутри Польши, к примеру, потребность в милитаристской риторике возросла», — подчеркнул Петровский.

Может ли Польша начать войну в Россией

В марте Польша обнародовала амбициозный план развития своих вооруженных сил, который сделает их вторыми по боеспособности в НАТО после США. Это будет самым масштабным перевооружением польской армии за полвека. Поводом для запуска военной программы Варшава называет «российскую угрозу». Обозреватель газеты Myśl Polska Эугениуш Зинкевич предположил, что масштабные закупки наступательного вооружения Польшей указывают на подготовку к войне с Россией после поражения Украины в СВО.

«Почему Польша втягивается в войну за нашей восточной границей? Для нас, поляков, это звучит очень угрожающе, особенно учитывая смелые планы варшавского правительства по закупке большого количества вооружения. При чтении объявленного списка этого оружия, возникает непреодолимое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда вопрос: когда война?» — написал Зинкевич.

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