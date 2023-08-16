ЧВК «Вагнер» зарегистрировали как образовательную организацию в Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» зарегистрировали в Белоруссии как образовательную организацию. Согласно единому государственному регистру юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики, в графе о виде деятельности указаны «прочие виды образования».

В строке c адресом регистрации написано: «Могилевская область, ул. Восточная, деревня Цель Осиповичского района». До этого в регистре появились данные о регистрации в этой же деревне общества с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» попытаются дестабилизировать восточный фланг НАТО. По его словам, для этого они переоденутся в мигрантов и попытаются проникнуть в страну для совершения диверсионных актов.

Премьер-министр Польши также подчеркнул, что угроза ЧВК «Вагнер» стала одной из главных тем для обсуждения на встрече с Науседой. Страны НАТО готовы ответить на любые провокации с российской или белорусской стороны, подытожил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Белоруссия является суверенным государством, поэтому нахождение на территории страны бойцов ЧВК «Вагнер» является делом республики.